A princesa Amalia deu mais um importante passo na sua caminhada em direção ao trono dos Países Baixos.

Esta quarta-feira, 17 de abril, a filha mais velha do rei Guilherme e da rainha Máxima estreou-se como anfitriã num banquete de Estado feito a propósito da visita oficial dos reis de Espanha à Holanda.

Para a ocasião, a herdeira, de 20 anos, escolheu um vestido azul que se distinguiu pela sua capa delicada e transparente que se estendia ao longo dos braços.

Os acessórios, contudo, foram as grandes estrelas do coordenado. Amalia brilhou com uma tiara de diamantes e rubis, a mesma que usou para o casamento do príncipe Hussein da Jordânia.

Trata-se da tiara do Pavão Real que foi criada em 1897 e para a qual se usaram diamantes que pertenciam a Sofía de Wurtemberg, a primeira mulher de Guilherme III.

A tiara, conforme poderá ver pelas imagens na galeria, fazia conjunto com o colar e brincos.

De notar que em 1962, com a morte da rainha Guilhermina, o conjunto do Pavão Real foi entregue à princesa Irene, mulher do duque de Parma, que a usou até ao divórcio, em 1981.

As peças mantiveram-se 'escondidas' durante 28 anos, até ao momento em que Máxima as usou numa visita dos reis da Suécia aos Países Baixos.

