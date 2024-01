Maycon Cosmer foi o primeiro concorrente a abandonar o 'Big Brother Brasil 2024' numa decisão divulgada na madrugada desta sexta-feira, 12 de abril.

Embora tenha entrado como anónimo, Maycon abandona o jogo conhecido, mas não pelos piores motivos. Em três dias, conseguiu irritar vários dos seus colegas e reunir diversas críticas nas redes sociais devido a comentários que fez sobre os outros participantes.

O público, em defesa da opinião dos restantes moradores da 'casa mais vigiada do Brasil', decidiram retirar Maycon do jogo, com apenas 8,46% de taxa de aprovação. Giovanna Lima e Yasmin Brunet garantiram assim a continuidade no jogo, com 42,02% e 49,34%, respetivamente.

