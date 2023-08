Preta Gil atualizou os seguidores da sua página de Instagram sobre o seu estado de saúde, tendo revelado que "o seu corpo está livre de células cancerígenas" depois de se ter submetido a uma cirurgia para "retirar o tumor do reto".

Entretanto, a artista brasileira voltou a manifestar-se na rede social, desta vez para mostrar a visita especial que recebeu no hospital.

Preta Gil contou com a presença do filho, Francisco Gil. "O meu bebé", escreveu junto de uma fotografia onde aparece deitada na cama do hospital com o filho ao seu lado.

De recordar que Francisco, de 28 anos, é filho de Preta Gil e do ator Otávio Müller.

