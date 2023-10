Em meados deste mês de setembro, a Casa Real da Noruega explicou, em comunicado, que a princesa Mette-Marit se encontrava de baixa médica e iria permanecer afastada dos seus compromissos oficiais durante pelo menos duas semanas.

Esta ausência fez com que perdesse as festividades do Jubileu de Ouro do rei Carlos Gustavo da Suécia, que reuniu as mais altas figuras da realeza nórdica em Estocolmo.

Agora, a preocupação com a sua saúde aumenta, após ter sido anunciado que não há data prevista para que retome a sua agenda.

A mulher do príncipe herdeiro Haakon terá de continuar "com atividade reduzida", de acordo com o responsável de comunicação da Casa Real, que acrescentou que Mette-Marit não tem quaisquer eventos oficiais planeados para a próxima semana nem durante as férias de outono, que decorrem de 6 a 16 de outubro.

De recordar que a nora dos reis Harald e Sonia sofre de fibrose pulmonar, uma doença crónica que lhe foi diagnosticada em 2018 e que dificulta a respiração ao calcificar o tecido pulmonar. Assim, limita o desempenho das suas atividades oficiais, uma vez que os sintomas podem aparecer repentinamente.

