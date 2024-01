Georgina Rodríguez foi surpreendido pelo seu amor, Cristiano Ronaldo, que lhe ofereceu um luxuoso presente.

Trata-se de um relógio cor de rosa, e com muito brilho prateado, da marca Jacob & Co. "Obrigada, meu amor", escreveu junto do vídeo onde identifica Cristiano Ronaldo.

Veja no vídeo da galeria o presente que Georgina Rodríguez recebeu do futebolista.

Leia Também: Vida de luxo! Georgina Rodríguez recebe tratamento de beleza