Joana Albuquerque esteve a responder a algumas perguntas que lhe foram colocadas nas stories da sua página de Instagram e houve quem quisesse saber o que fez ao prémio depois de ter vencido o 'Big Brother - Duplo Impacto'.

"Já gastaste o dinheiro todo?", perguntou um internauta. "Nunca lhe toquei sequer. Aprendam a poupar", respondeu a jovem de Cascais.

Entre as curiosidades que fez questão de responder, também houve quem perguntasse: "Porque é que te armas em rica?"

"Porque sou", disse ao mostrar-se com o grande cheque que recebeu na noite em que foi anunciada como a vencedora do 'BB - Duplo Impacto', no ano passado.

