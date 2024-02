Jennifer Lopez e Ben Affleck deram o nó em 2022, quase duas décadas após terem terminado o relacionamento 'à primeira tentativa'.

Por isso questiona-se: porque é que o casal não conseguiu avançar com o noivado em 2003?

Foi sobre isto que a artista refletiu numa entrevista que deu à Apple Music: "Não nos separámos exatamente naquele momento. Foi um conjunto de coisas ao longo de meses", esclarece.

"Isso fez com que duvidasse de mim - e de nós os dois - sobre a nossa relação e onde nos levaria. Sabia no meu coração que queria ficar com ele para o resto da minha vida... Mas não sentia que iríamos conseguir. Por isso, assustou-me", confessa.

"Não tens a capacidade e habilidade no momento, emocionalmente, para entender. Não éramos maduros o suficiente", revela.

A cantora revela que cada um decidiu seguir caminhos diferentes, fase em que construíram as suas famílias. Foi quando perceberam que estavam bem consigo mesmos, assim como a sua carreira, é que lhes fez sentido assumirem um relacionamento estável.

