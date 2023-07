A rainha Camilla marcou presença no torneio de ténis do Wimbledon esta quarta-feira, 12 de julho. No entanto, e ao contrário do que acontece nos compromissos nos quais marca presença, nesta competição em concreto os atletas não são obrigados a cumprimentar a soberana com uma vénia, como mandam as regras do protocolo real.

Conforme destaca a imprensa internacional, até 2003, os atletas costumavam cumprimentar os membros da realeza diretamente do campo, uma vez que estes tinham uma vista privilegiada diretamente da Royal Box (espaço nas bancadas reservado à realeza).

No entanto, em 2003, e segundo os desejos do duque de Kent, o presidente do clube à época, esta tradição foi descontinuada. Assim deixou de ser necessário que os tenistas acenassem no início e no final das partidas aos membros da 'Firma', ficando este gesto a seu critério.

Vale notar que este ano não se espera que o rei Carlos III assista à competição.

Na galeria poderá ver as imagens de Camilla nesta ocasião.

