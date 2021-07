José Carlos Malato preparava uma emissão de verão da RTP1 no Mercado de Famalicão quando se deparou com a presença de um espetador que o fez lembrar alguém muito especial: o seu pai.

"Por breves instantes, pensei que o meu pai estava vivo e que me tinha vindo visitar. Quem me dera", declara o apresentador na legenda de uma imagem onde posa com a referida pessoa.

António Malato, pai do apresentador, morreu em 2018 depois de uma dura batalha contra o cancro.

