A polícia acabou com uma festa organizada pela filha de Gwyneth Paltrow e Chris Martin, Apple Martin, de 18 anos.

Uma fonte contou ao Page Six que a jovem terá convidado cerca de 50 pessoas para uma festa que se realizou em casa da mãe, em Amagansett, no passado dia 13 de agosto.

O barrulho foi tanto que vários vizinhos acabaram por chamar as autoridades, que terminaram depois com o momento de diversão.

"A Apple convidou muitos amigos para a casa da mãe e as coisas fugiram do controlo", disse a fonte. "Eles estavam a festejar como estrelas de rock e a fazer tanto barrulho que vários vizinhos ficaram chateados e chamaram a polícia, que acabou com a festa", relatou.

A fonte acrescentou que "não se pode ter mais de 50 pessoas numa festa sem permissão".

Sabe-se ainda que Gwyneth Paltrow não estava na mansão na altura.

Por sua vez, um porta-voz da identidade que emite autorizações para eventos na área confirmou que também se deslocaram à propriedade após reclamações por causa do barrulho. "Chegamos lá e percebemos que havia menos de 50 pessoas, por isso não estavam a violar o código", explicaram.

De recordar que Gwyneth Paltrow e o ex-marido, Chris Martin, são ainda pai de Moses, de 16 anos.

