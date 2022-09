Zezé Camarinha e Bruno de Carvalho estão numa 'guerra aberta' marcada por insultos trocados nas redes sociais.

Esta quinta-feira, 31 de agosto, Bruno de Carvalho parece ter chegado ao seu limite depois de alguns brincadeiras de Zezé Camarinha, como comprova um pequeno texto que deixou no Twitter.

"Hoje vou ser direto. Vamos resolver as coisas de Homem para homenzinha. Zezé és tão macho que pelas redes já falaste de mim, da minha mulher, dos meus filhos... Sai da net macho! Do Carvoeiro a Albufeira é um pulinho. Vem cá ter macho. Ai eu mostro-te como um homem put the cream", escreveu.

Horas depois, Zezé Camarinha respondeu à provocação. "Este agarrado, para escrever isto devia estar com uma dose de farinha da branca de neve", atirou.

© Twitter/Bruno de Carvalho

