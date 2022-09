Piqué e Shakira voltam a encontrar-se esta segunda-feira, dia 26 de setembro, com vista a um entendimento sobre as condições do divórcio já anunciado.

Esta nova reunião acontece 10 dias depois da última, em que o jogador e a cantora não conseguiram chegar a um acordo.

No entanto, o facto de Shakira ter quebrado o silêncio, ao falar publicamente sobre a separação numa entrevista à revista Elle, não terá agradado a Piqué, que agora, segundo a imprensa espanhola, se encontra ainda mais irredutível em relação às condições que impusera, acrescentando outras que não faziam parte do plano inicial.

O jogador do Barcelona considerou que esta atitude da ex-companheira foi uma quebra do acordo de respeito mútuo que haviam estabelecido, o que leva Piqué, segundo fontes próximas do casal explicaram ao jornal Marca, a querer pedir a guarda dos filhos. Já Shakira quer mudar-se para os Estados Unidos da América com as crianças.

Se os dois não chegarem a acordo, a solução poderá passar por levar o caso a julgamento.

