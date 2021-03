Maravilhada com os encantos da ilha de São Miguel, nos Açores, 'A Pipoca Mais Doce', como é popularmente conhecida Ana Garcia Martins, enterneceu os seguidores com mais um registo fotográfico da viagem.

Durante mais um dia de passeios, a digital influencer vestiu-se a combinar com a filha Benedita, de dois anos. Ambas aparecem com camisolas pretas com o logótipo da Barbie, como pode ver abaixo.

Vale recordar que também Mateus, o filho mais velho, acompanhou a mãe e a irmã nesta aventura.

