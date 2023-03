Mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', Ana Garcia Martins decidiu partilhar com os seguidores algumas imagens dos momentos em que faz videochamada com a filha mais nova, Benedita, de quatro anos.

"A Benedita em todas as videochamadas. Todas", escreveu a mamã, mostrando que raramente consegue ver a cara da filha que está sempre a colocar a câmara numa posição menos boa.

Um 'desafio' que é muito semelhante a praticamente todos os pais, como é possível perceber pela caixa de comentários da publicação que 'Pipoca' fez no Instagram.

"Clássico... Tenho constantemente que dizer ao meu filho que não liguei para falar com o teto ou com o cabelo dele", pode ler-se entre as várias reações ao vídeo com as imagens da filha de Ana Garcia Martins.

De recordar que a menina é fruto da relação terminada de Ana Garcia Martins com Ricardo Martins Pereira, mais conhecido como 'O Arrumadinho'. O ex-casal tem ainda em comum o filho Mateus.

