Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', elogiou a prestação de Jaciara Dias no momento em que esta foi expulsa do 'Big Brother Famosos' na gala de domingo, dia 6, e mostrou-se solidária para com a concorrente brasileira perante o julgamento de que esta foi alvo por ter-se mostrado uma mulher livre.

'Pipoca' quis mostrar o seu apreço para com a ex-mulher de Deco dando-lhe na sua chegada ao estúdio um beijo na boca, o tradicional selinho que Jaciara distribuiu dentro do jogo.

"Um selinho não dói", declarou a digital influencer e comentadora do formato ao recordar nas redes sociais a fotografia que imortalizou o momento, aplaudido de pé pela plateia presente.

