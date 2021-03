À semelhança de muitos pais, também Ana Garcia Martins tem-se visto a braços com o desafio das aulas em casa, uma das medidas que surgiram com o confinamento.

Fazendo uma espécie de desabafo acerca desta realidade nas redes sociais, a influenciadora referiu:

"Às tantas, um amigo meu perguntava 'será isto o nosso Vietname?', e eu tenho para mim que sim, sempre de volta dos putos a ver se estão a prestar atenção, se não se esqueceram da m**** da borracha na outra ponta da casa, se sabem que exercício é que têm de levar para a aula seguinte, a pedir-lhes pela 178ª vez que se sentem direitos, raizosparta, que aos sete anos ainda não sabem sentar-se numa cadeira".

No final do desabafo aproveita para fazer um apelo ao primeiro-ministro António Costa. "Costa, se me estás a ler: só te peço os jardins-escola. Se tu quiseres, somos dois a querer. Pensa nisso".

