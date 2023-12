Ana Garcia Martins usou a sua conta no Instagram para partilhar uma situação desagradável que viveu esta sexta-feira.

A influenciadora digital tem um carro novo e partilhou uma fotografia de um enorme risco que foi feito no veículo e que 'Pipoca' acredita ter sido "por pura maldade".

O meu carro está comigo há precisamente uma semana e hoje fizeram-lhe isto. Um risco deliberado, fundo e, claro, mal intencionado. Esta porta estava do lado do passeio, por isso não foi um outro carro a fazer isto, foi mesmo alguém por pura maldade e, vá, filha da putice. Tecnicamente, o carro não é meu, é da Honda, e talvez por isso me custe ainda mais que tenham feito isto", começou por escrever.

"Chegou-me às mãos novinho, com pouco mais de dez quilómetros e, pelos vistos, é exatamente esse o problema. Diz-me um amigo que estão a fazer isto a muitos carros novos, andam numa caça à matrícula e cá vai disto. Na cabeça dos imbecis que fazem este ato de heroísmo, carro novo é sinónimo de riqueza, por isso é preciso que a malta volte a pôr os pezinhos no chão e a lembrar-se que é só um comum mortal", continuou.

"Eu sabia disso, não precisavam de me riscar o carro. Aliás, de cada vez que ponho gasolina, passam-me logo os devaneios de nova rica. Fiquei mesmo triste quando vi o carro neste estado, porque a maldade, desta forma tão gratuita, incomoda-me sempre muito. Como já disse nos stories, ao grandíssimo 'fdp' que fez isto, desejo apenas uma vida plena de hemorroidas crónicas. E se tiver cabelo aos caracóis, piolhos. Sou das que acreditam no karma. E ele vai chegar", terminou, num tom mais descontraído.

