Pimpinha Jardim e as irmãs Mariana e Carolina Patrocínio fizeram as malas e embarcaram numa viagem de amigas. As três figuras públicas estão em Ibiza, onde vão nos próximos dias celebrar os seus aniversários.

Carolina completou 34 anos a 27 de maio, Catarina Jardim, conhecida como Pimpinha, chegou os 37 a 2 de junho e Mariana Patrocínio celebra esta sexta-feira, dia 4 de junho, mais um ano de vida.

Nas redes sociais das três amigas começam agora a surgir as primeiras imagens desta aventura, onde animação, festa e motivos para celebrar parecem não faltar.

