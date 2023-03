Pimpinha Jardim celebra uma data muito especial este domingo, dia 13 de março. Foi há precisamente 13 anos que viu nascer o primeiro filho, Francisco, que trata carinhosamente como Kiko.

"O miúdo mais querido do mundo faz anos hoje. Muitos Parabéns Kiko da mãe! A mãe adora-te! Que tenhas um dia muito feliz", escreveu a celebridade na legenda de várias fotografias do menino, sobretudo, com os irmãos.

As imagens foram partilhada no Instagram, onde a mamã assinalou publicamente a data.

De recordar que Pimpinha e o companheiro, Francisco Spínola, são ainda pais de Raul e Tomás.

