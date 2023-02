Pharrell Williams escolheu para a noite dos Grammys um look vermelho, composto por calças e bomber, de uma marca portuguesa, Ernest W. Baker.

A mulher do artista, Helen Lasichanh, também esteve presente no evento e escolheu o mesmo visual, mas em preto. No site da marca, um bomber semelhante preto ainda pode ser comprado pelo valor de 970 euros.

Nas stories da sua página de Instagram, Pharrell Williams destacou uma imagem em que aparece ao lado da mulher e com o referido visual. Uma publicação que foi depois partilhada pela marca na mesma rede social. Veja ainda na galeria algumas imagens do casal no evento.

© Instagram

De referir que esta não é a primeira vez que o músico recorre à marca portuguesa. O mesmo aconteceu quando foi capa na ES Magazine.

A Ernest W. Baker foi fundada em 2017 por Reid Baker (que nasceu nos Estados Unidos) e Ines Amorim (que nasceu e foi criada em Viana do Castelo, Portugal).