Aos 29 anos, Pete Davidson decidiu colocar para arrendar o apartamento que tem no bairro Brooklyn de Nova Iorque. Uma habitação que conta com quatro quartos, três casas de banho e cujo preço são 30 mil dólares (cerca de 28 mil euros) por mês.

O apartamento tem deslumbrantes vistas para a Ponte do Brooklyn através do terraço privado que tem na cobertura. Um negócio que tem por trás a dupla Carl Gambino e Justin Montero, da Compass, segundo a People.

Esta novidade chega perante as notícias do romance do humorista com Chase Sui. De recordar ainda que há três meses, Pete Davidson - que cresceu em Staten Island - colocou à venda a sua luxuosa casa pelo valor de 1 milhão e 300 mil dólares (mais de um milhão de euros).

Veja na galeria as imagens do apartamento que está disponível para arrendar.

