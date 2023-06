Cláudia Jacques e o marido, Belmiro Costa, permanecem empenhados em provar que são falsas as notícias em que se viram visados e nas quais era dado conta de que teriam os seus bens penhorados devido a alegados problemas financeiros.

Depois de ter revelado um primeiro documento, que atestava o pedido de uma certidão com o objetivo de provar não existir qualquer penhora, a relações públicas divulgou esta segunda-feira a certidão do tribunal.

De acordo com Cláudia Jacques são "totalmente falas e graves" as acusações de que foi alvo, sendo o seu principal objetivo "repor a verdade" e utilizando para tal "a certidão negativa do Tribunal Judicial da Comarca do Porto" que pode ver abaixo:



© Reprodução Instagram/ Cláudia Jacques

