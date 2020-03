Celebrou-se em Portugal, esta quinta-feira, 19 de março, o Dia do Pai. A viver em Cascais, Lisboa, Luana Piovani não deixou passar em branco este dia e assinalou o mesmo nas redes sociais.

Com um filtro alusivo à data, Luana gravou um vídeo onde disse: "Eu até que mereço porque eu também sou mãe e pai".

O ex-companheiro e pai dos filhos não ficou indiferente ao comentário da atriz e respondeu à letra nas stories da sua página do Instagram.

"Hoje [19 de março] é o Dia do Pai em Portugal e tu deste o teu exemplo e o meu, do meu pai e do teu. Luana, deixa-me explicar-te uma coisa: o meu pai foi embora quando eu tinha 15 anos e teu abandonou-te quando ainda eras uma criança. Tu tiveste um padrasto, eu nem isso tive", começa por dizer o surfista, falando de seguida da sua relação com os filhos que têm em comum.

"Deixa-me dizer-te uma coisa. Não sei se te lembras, mas no ano passado fui todos os meses a Portugal para ver os meus filhos", afirmou, falando de todas as viagens que fez do Brasil para Lisboa para estar com os meninos.

"Este ano estive aí em janeiro e em fevereiro. Eu tinha uma viagem comprada para trazer as crianças para o Brasil durante 15 dias. Por que é que estás a fazer este espetáculo? Fizeste isso no ano passado: sempre que eu estava ao lado de uma mulher tu ficavas incomodada", afirmou.

Veja o vídeo de Luana na galeria e ainda a resposta completa de Pedro.

