Pedro Granger foi muito acarinhado no dia do seu aniversário e por isso fez questão de agradecer todas as mensagens.

"Sobre os meus anos de ontem. Muito obrigado a todos pelas mensagens tão queridas que me mandaram. Obrigado a vocês público que são mesmo quem ainda me faz acreditar nisto. Obrigado aos meus amigos e à minha família por me lembrarem que estão sempre aqui para mim", começou por escrever no Instagram, mencionando de seguida alguns nomes de figuras públicas, destacando em especial Cristina Ferreira.

"Obrigado Silvia Alberto por me lembrares porque te amo tanto, obrigado Julie Sargent por seres a prova que ainda dá para fazermos amigos nesta profissão e obrigado Cristina. A sério. Obrigado por lembrares a um caramelo (eu) que isto de fazer televisão é mágico, e que sim já fiz coisas fantásticas, e que sim que hei de voltar a apresentar, e que sim não és só a Tininha que fala alto, és a Cristina Ferreira que tem o talento de deixar o nosso coração falar sem medo", acrescentou.

De referir que Pedro Granger esteve à conversa com Cristina Ferreira, esta segunda-feira, 8 de junho, no dia em que completou 41 anos, n'O Programa da Cristina', da SIC.

"Obrigado a todos. Conto com TODOS para estes 41", continuou, aproveitando ainda para dar os parabéns à filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos e também ao filho de Jessica Athayde e Diogo Amaral, que também celebraram o seu aniversário esta segunda-feira.

