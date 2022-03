Pedro Crispim recordou na sua conta oficial de Instagram uma partilha de 2019, onde mostra o antes e depois da última intervenção estética a que se submeteu.

O antigo comentador do 'Big Brother' fez a terceira rinoplastia oito anos após a primeira intervenção ao nariz.

"A primeira [rinoplastia] aconteceu em 2001, e teve como tônica principal razões estéticas, e complexos de juventude", conta, explicando que depois desta cirurgia ficou com "um nariz estranhíssimo, muito mais feio que o original".

"A segunda cirurgia foi para corrigir a primeira e, além de estranho, ficou com uma assimetria muitíssimo acentuada ao nível das narinas (comecei na altura a perder muitíssimo trabalho como manequim)", conta, revelando que esta segunda intervenção teve até efeitos negativos na sua saúde. Pedro ficou "com um desvio muito acentuado no septo nasal", tendo resultado no facto de o seu corpo só ser oxigenado pelo nariz a menos de 40% da sua capacidade, provocando "desmaios constantes, náuseas e um desconforto geral".

"O meu erro nesta equação toda com o primeiro médico (que me foi recomendado por uma amiga que fazia lá os lábios) foi não ter solicitado um portfólio, não possuir nenhuma noção do seu trabalho, em especial dos resultados das suas rinoplastias", lamentou na altura, optando na terceira intervenção por ter mais cuidado na escolha do médico e da clínica que onde foi operado.

