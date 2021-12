Esta a chegar o 'Big Brother Famosos', na TVI, e Pedro Crispim foi questionado por um seguidor se gostaria de fazer parte desta edição.

Uma pergunta que lhe foi colocada nas stories da sua página de Instagram e que o comentador do 'Passadeira Vermelha', da SIC, fez questão de responder.

"Não! E nada tem a ver com a SIC, mas sim unicamente comigo. Mesmo sem a SIC na equação, a minha decisão já tinha sido tomada e comunicada, até porque sou um trabalhador por conta própria, estou quando e enquanto me fizer sentido", começou por dizer.

"Como concorrente, acho realmente que é preciso querer esse desafio e estímulo na vida, e existem de facto jogadores brilhantes. No meu caso, tenho zero curiosidade em estar dentro de uma casa fechada, seja qual for o reality. Mais depressa jogava uma partida de futebol (e olhe que eu nem sei se a bola é redonda)", acrescentou.

"Embora tenha sido (enquanto comentador) uma fase fantástica de crescimento e aprendizagem na minha vida... e sendo eu muito grato pelo desafio e pela oportunidade de trabalhar com uma equipa 5 estrelas, passou, e a vida segue em frente", rematou.

