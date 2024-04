"Foto do dia que mudou o resto das nossas vidas". Foi com estas palavras que Pedro Bianchi Prata começou por legenda a fotografia que publicou na sua página de Instagram, onde aparece ao lado de Maria Botelho Moniz no dia do parto do filho de ambos, Vicente.

A partilha serviu para assinalar uma data especial: "Quatro anos passaram a voar, obrigado Maria Botelho Moniz por me deixares fazer parte da tua vida".

As reações à publicação não tardaram a chegar, e Maria Botelho Moniz não ficou indiferente. "Havia fotos mais giras. Amo-te", comentou.

