Pedro Barroso tem destacado nas redes sociais alguns dos muitos momentos que vive com o filho, Santiago, permitindo desta forma que os fãs acompanhem de perto o crescimento do menino. Ainda esta terça-feira, dia 25 de abril, o papá decidiu mostrar imagens da primeira experiência do bebé no cabeleireiro.

"Primeiro corte de cabelo do Santiago! A mãe queria que apenas fosse depois do seu aniversário, e assim foi!!! O que não esperava é que fosse uma perfeita aventura", começou por descrever Pedro Barroso.

"Entre fintas e tesouradas, foi o melhor que se conseguiu fazer. O meu pequeno grande guerreiro não ficou muito fã deste momento", acrescentou.

"Como foi com vocês e que técnicas usaram?", questionou, por fim, o ator.

De recordar que o menino é fruto da relação de Pedro Barroso com Mariana Marques.

