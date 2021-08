Pedro Abrunhosa fez uma publicação na sua conta de Instagram que não passou despercebida aos seus seguidores. Na mesma, o músico compara as pessoas que se manifestaram contra a vacinação da Covid-19, com a atual situação que se vive no Afeganistão, após os talibãs terem tomado conta de Cabul.

Para tal, o artista usa uma citação do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo dita após ser insultado à porta de um centro de vacinação em Odivelas.

"Foto 1- ‘A pandemia é a verdadeira assassina e o obscurantismo pode ajudá-la’. Vice-Almirante Gouveia e Melo, 15.08.21. Foto 2 - O obscurantismo em ação", escreveu.

Eis a publicação:

