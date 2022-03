Paulo Futre esteve esta quarta-feira, 16 de março, à conversa com Manuel Luís Goucha, onde abordou o seu novo desafio profissional, nomeadamente a sua estreia como ator na nova novela da TVI - 'Rua das Flores'.

"A única coisa negativa para mim foi na sexta-feira ver a reação dos atores desempregados. Eles têm razão", começa por dizer, referindo-se à reação de diversos artistas quando anunciada a sua contratação.

"A classe dos atores foi a que sofreu mais com este Covid. Tenho uma grande amiga minha, atriz, Rosa Vieira, e sei o que está a passar. Quero lhes dizer que estou aqui para o que for preciso, sei o que estão a passar. Tudo o que precisarem a nível solidariedade, nem que seja pedir 100 botas ou camisolas ao Messi, eu falo com ele. Qualquer coisa estou aqui para o que seja", evidenciou.

"É normal a reação deles. Não é contra mim, não é contra a Cristina. Muita desculpa a todos e estou aqui para o que for preciso", completa.

