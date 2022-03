Paulo Futre entrou na casa do 'Big Brother Famosos', na gala deste domingo, dia 17, na qualidade de convidado especial e protagonizou um dos momentos mais emotivos da noite.

O antigo craque de futebol, que atualmente integra o elenco da próxima novela da TVI, a 'Rua das Flores', destacou o momento em que assumiu que não sabia escrever ao fazer a sua curva da vida - um exercício no qual os concorrentes recordam os altos e baixos do seu percurso.

Futre começou por contar que deixou de estudar cedo e aos 13 anos começou a trabalhar no ramo da mecânica. O facto de se ter afastado do meio escolar fez com que desenvolvesse dificuldades ao nível da escrita, tendo mesmo chegado a deixar de conseguir redigir frases.

"Em 1980, com 14 anos, escrevi uma carta à minha primeira namorada, uma carta de cinco linhas. Foi a última vez que escrevi duas linhas seguidas até 2004. Vinte e quatro anos depois. No Euro, antes do primeiro jogo de Portugal, liga-me o diretor do jornal desportivo mais importante do mundo, o Marca (espanhol), e diz-me: 'Paulo, era uma honra para nós que escrevesses depois de cada jogo de Portugal'. Eu disse que também seria uma honra mas sentia-me... Disse-lhe que não sabia escrever. As mãos eram cegas. Sentia-me um analfabeto", relatou.

Futre revelou ainda que o diretor do jornal apresentou-lhe uma solução e fez com que o ex-jogador pudesse colaborar com a ajuda de um jornalista.

Questionado por Cristina Ferreira sobre como se sentiu nesse momento, este não se inibiu de admitir que "sentiu vergonha", mas realçou: "Tive de dizer a verdade, não podia inventar".

