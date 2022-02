Paulo de Carvalho, de 74 anos, marcou presença na final do 'The Voice Portugal' para cantar ao lado de um dos finalistas, Edmundo Inácio, brilhando em palco com o seu enorme talento.

Após a atuação, que mereceu aplausos de pé por parte da plateia, o músico aproveitou a ocasião para confessar em direto que está a ponderar despedir-se dos palcos e terminar a sua carreira artística em 2022.

"Faço este ano 60 anos de cantigas, provavelmente, e aproveito para dizer isto aqui, será o último ano do resto da minha vida... Será o último ano do resto da minha vida enquanto Paulo de Carvalho do 'E Depois do Adeus', da 'Nini', da 'Flor Sem Tempo'", explica.

Após esta confissão, Paulo de Carvalho agradeceu o convite para marcar presença no formato e mostrou-se feliz por conseguir acompanhar a nova e talentosa geração de músicos portugueses. "Adoro estar aqui, adoro cantar com esta gente nova. E continuo a dizer, enão estou a dizer isto para ser agradável, cada vez há mais músicos a cantar melhor em Portugal. Francamente que há", completou.

Reveja a atuação de Paulo Carvalho e Edmundo Inácio no 'The Voice':

