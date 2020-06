Paula Neves fez as malas e rumou ao Alentejo para uma escapadinha a dois. Na companhia do marido, a atriz prepara-se para desfrutar de uns dias de descanso no meio da natureza.

Chegados ao destino na tarde desta terça-feira, o casal registou um momento ao pôr do sol e a atriz não resistiu em partilhá-lo com os seguidores.

Parece que o início das férias não podia ter começado da melhor maneira. Ora veja.

