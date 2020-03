Apesar dos momentos difíceis que se vive em todo o mundo, Paula Lobo Antunes não deixa de estar a viver uma fase radiante. A atriz foi mãe pela segunda vez no passado mês de janeiro, da pequena Mel.

Com um maior cuidado por ter uma recém-nascida em casa, a figura pública mantém-se em casa e a cumprir todas as necessárias medidas de prevenção da propagação do novo coronavírus.

Nas redes sociais, Paula Lobo Antunes vai deixando os fãs acompanharem alguns momentos passados na companhia da filha mais nova, como aconteceu este domingo.

A atriz surpreendeu os seguidores com uma nova fotografia da bebé. Uma imagem que chegou com uma mensagem para todas as mães.

"Geração quarentena. Força para todas as mães com bebés pequenos, crianças pequenas e grávidas... sigam a Página Oficial da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública para informações fidedignas", escreveu.

Recorde-se que Paula Lobo Antunes e o companheiro, Jorge Corrula, são ainda pais de Beatriz.

