Paul Stanley, membro dos Kiss, partilhou uma raríssima fotografia na qual posa sem maquilhagem. No retrato o artista surge acompanhado pela filha, Emily, de 11 anos.

"Férias em família! A minha linda Emily iluminou ainda mais o dia!", escreveu a estrela, de 71 anos, na sua página de Twitter.

Desde logo, Paul foi alvo dos mais diversos elogios, ainda mais porque aparece sem maquilhagem, que se tornou a sua imagem de marca.



© Twitter - Paul Stanley

Emily é a filha mais nova de Stanley. O músico é também pai de Sarah, de 14 anos, e Colin, de 16, do casamento com Erin Sutton, com quem deu o nó em 2005.

O guitarrista tem outro filho, Evan, de 28 anos, que nasceu da anterior relação com Pamela Bowen.

Leia Também: 'Ex' de Emily Ratajkowski acusado de importunação sexual