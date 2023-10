Sir Patrick Stewart, de 83 anos, esteve no podcast 'Conan O’Brien Needs a Friend', apresentado por Conan O'Brien, e revelou que ter ficado careca ainda na adolescência destruiu a sua vida amorosa.

O ator de ‘Star Trek’, de 83 anos, perdeu totalmente o cabelo no final da adolescência e diz que as raparigas dessa idade não tinham interesse em namorar com um rapaz com "alguns fios" na cabeça.

"Não foi fácil no final da minha adolescência descobrir que estava a perder o cabelo. Perder o meu cabelo pareceu-me um fracasso. E também, namorar... quem quer sair com um rapaz de 18 anos que só tem alguns fios?", começou por dizer o ator.

No entanto, Sir Patrick disse que descobriu recentemente que sua mulher, Sunny Ozell, que é quase 40 anos mais nova que o ator, sempre se sentiu atraída por homens carecas, mesmo na adolescência. "Por sorte, eu e a minha mulher tivemos essa conversa há apenas alguns dias e ela contou que sempre se sentiu atraída por homens carecas, desde a adolescência, ao que eu disse: 'Ah, finalmente! Agora entendo porque é que tiveste a coragem de me deixar levar-te a sair", revelou ainda o ator.

