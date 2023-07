Patrícia Palhares usou as redes sociais para registar uma data muito especial. O filho, João Maria, celebrou esta segunda-feira, dia 24, nove meses de vida, uma data que a mulher de João Palhinha assinalou com um texto e novas fotografias com o filho.

"9 meses na barriga, 9 meses fora dela. Tem sido maravilhoso acompanhar este progresso, o crescimento do meu JM. Já passou a etapa dos primeiros receios, das primeiras dúvidas. Agora inicia a dos primeiros passos, a das quedas, das gargalhadas maiores! Todos os momentos são imperdíveis. Só quero ver-te crescer e evoluir a cada dia. Quero perceber o amor e a felicidade que cresce no teu olhar. Que 9 meses tão lindos, especiais e cheios de AMOR", escreveu Patrícia, acompanhando o texto com fotos com o bebé.

Leia Também: Carolina Carvalho partilha fotografia encantadora com o filho