"A minha recuperação pós-parto". Foi com estas palavras que Patrícia Candoso começou por legendar as várias fotografias que mostrou numa publicação no Instagram, esta quarta-feira.

Em lingerie, a artista destacou a evolução da forma física depois de ter sido mãe pela segunda vez em maio.

"[...] Não foi de um dia para o outro, nem de um mês para o outro… foi no meu ritmo e respeitando as respostas que o meu corpo ia dando", realçou.

"Algumas pessoas podem pensar, mas qual a necessidade desta partilha? Em primeiro lugar, agradecer a quem me deu força de vontade para fazer este caminho e valorizar a minha persistência em me querer ver e sentir bem. Em segundo lugar, de alguma forma incentivar quem precisa de o fazer, quem sente essa necessidade mas está tão sozinha no seu pós-parto que nem tem coragem de se priorizar", explicou, frisando que "é muito importante a aceitação, mas é difícil".

"E por vezes essa aceitação é uma resignação que pode levar a estados depressivos. Por isso, escolhi priorizar-me, ainda há dias em que estou mais em baixo e sem vontade de nada", confessou, não deixando de voltar a afirmar que "é uma caminhada que deve ser feita ao nosso ritmo".

Recorde-se que em maio a artista foi mãe da bebé Margarida, fruto da relação com Marco Santos. O casal tem ainda em comum a pequena Maria Clara.

