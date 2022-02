"Parti o braço quando fui abalroado num acidente na neve faz um mês e uma semana. Seguiram-se semanas com o braço imobilizado, com o corpo a comer músculo e dores muito chatas". Foi com estas palavras que Afonso Pimentel começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram e onde fala sobre o referido episódio, destacando que ainda está a recuperar.

"Ainda se prevê uma recuperação longa para ver se não fico com uma estação metereológica no ombro", acrescentou, partilhando de seguida que só esta segunda-feira, 21 de fevereiro, é que começou a conduzir carro.

"Dois dias antes fui ter com o Miguel Ângelo que me andava a desafiar para fotografar com algumas peças ditas 'mais femininas'", contou ainda. "O Projeto chama-se (WOW)Man e esta é uma das que mais gosto", disse junto de uma das imagens da sessão fotográfica.

"Voltar a trabalhar com o corpo neste fase de recuperação foi desafiante mas sobretudo terapêutico! Obrigado, Miguel", rematou.

