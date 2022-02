Paris Hilton foi talvez a maior estrela do início dos anos 2000, embora nunca tenha realmente feito nada para ser famosa. Ficou conhecida pelas festas, o seu vídeo de sexo caseiro e por dizer "that's hot" numa voz arrastada e infantil. Contudo, lidou também com o lado negro da fama, foi desprezada pela imprensa e um alvo fácil de todo o tipo de insultos.

A imagem de Paris Hilton mudou drasticamente após o lançamento do documentário 'This Is Paris', em 2020.

Na produção, Hilton alega que foi abusada num reformatório para adolescentes problemáticos quando era jovem. A socialite encontrou-se com um grupo de outros sobreviventes que tinham experiências semelhantes e iniciou uma campanha que visa proteger jovens contra o mesmo destino. Hilton também ajudou na aprovação de uma lei que visa proteger as crianças em reformatórios, no Utah, onde ela passou algum tempo na infame Provo Canyon School. Paris levou a campanha ao nível federal e conduziu reuniões no Capitólio para discutir a introdução de uma legislação nacional.

É suficiente para dizer que provavelmente não sabemos tanto sobre Paris Hilton quanto gostaríamos. Clique na galeria para saber mais sobre um lado mais privado da estrela.

Leia Também: Grávida pela terceira vez, irmã de Paris Hilton exibe 'barriguinha'