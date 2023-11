Foi através de uma publicação que fez no Instagram que Joana Seixas falou do conflito no Médio Oriente.

"Já não consigo ter vocabulário para o que se está a passar em Gaza e para o silêncio ensurdecedor e a total inação da Europa (e E.U.A)", começou por escrever.

"E atenção, não precisamos de uma (caridosa) pausa humanitária, é urgente e necessário que parem imediatamente os bombardeamentos. E já sei que não são os posts de Instagram que o vão fazer, mas marcam posição e principalmente espalham a notícia e contagiam quem está adormecido a ser cúmplice em silêncio do assassinato de milhares de crianças (mais de 4000), mulheres e homens em menos de um mês", destacou de seguida, reagindo por fim às palavras polémicas do Presidente da República.

"E para Marcelo Rebelo de Sousa tenho 4 palavras: 'Não em meu nome'", rematou.