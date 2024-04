Liliana Filipa partilhou esta noite de segunda-feira, 15 de abril, um divertido vídeo que envolve os filhos Santi e Ariel.

A influenciadora mostrou-se num aeroporto a levar consigo os meninos, que puxa através de malas de viagem que são, simultaneamente, pequenos carrinhos de criança.

Santi e Ariel sorriem no vídeo enquanto Liliana canta o tema 'All That She Wants', dos Ace of Base.

"A viajar com aqueles que me fazem sentir mais em casa", escreveu depois a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' na legenda.

As crianças, vale lembrar, são fruto da relação de Liliana Filipa com Daniel Gregório.

Veja na galeria o vídeo supra mencionado.

