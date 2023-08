Miguel Cristovinho fez uma viagem no mínimo especial. Conforme o músico do D.A.M.A partilhou com os seguidores da sua página de Instagram, este levou o filho, o pequeno Mateus, na sua primeira aventura a dois.

Os destino escolhido foi o Reino Unido e as imagens falam por si. Não faltaram momentos de grande diversão, conforme se pode ver pelos registos na galeria.

Vale notar que o menino, de cinco anos, é fruto do anterior relacionamento do cantor com Mia Rose.

Leia Também: Miguel Cristovinho encanta com fotos amorosas após surpresa à avó