"Não há nada hoje que seja mais importante do que a perda do meu filho", afirmou, em entrevista à People. Ron foi assassinado juntamente com a ex-mulher de O.J., Nicole Brown Simpson.

Fred Goldman, pai de Ron Goldman, falou sobre a morte de O.J. Simpson, que foi absolvido do assassinato de Ron e de Nicole Brown Simpson, sua ex-mulher. Os dois foram assassinados em 1994 e, após ter sido incialmente indiciado pelo homicídio de ambos, O.J. Simpson acabou por ser ilibado, ainda que até aos dias de hoje são muitos os que acreditam que o ex-jogador de futebol americano é mesmo o culpado dos crimes. "Este é apenas um lembrete para nós de quanto tempo passou desde que o Ron morreu, há quanto tempo sentimos a falta dele e nada mais do que isso", afirmou Fred Goldman em entrevista à revista People. "Essa é a única coisa que é importante hoje. É a dor desde então até agora. Não há nada hoje que seja mais importante do que a perda do meu filho e a perda da Nicole. Nada é mais importante do que isso", afirmou ainda. De recordar que Simpson morreu de cancro esta quarta-feira, dia 10 de abril. A notícia foi dada pela família através do X (antigo Twitter).