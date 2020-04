No dia 25 de Abril de 1974, o jornalista Joaquim Furtado foi surpreendido por oito militares do Movimento das Forças Armadas que entraram na Rádio Clube Português por volta das 4:00h da madrugada. Foi neste momento que lhe pediram para ler um comunicado que anunciava a revolução.

Visivelmente orgulhosa pelo facto do pai ter sido um elemento ativo neste dia, Catarina Furtado partilhou um vídeo ontem, no dia 25 de Abril, onde se pode ver o progenitor a repetir as mesmas palavras que proferiu na época.

"O 25 de Abril na voz do meu pai, que foi senha e altifalante, esperança de um novo dia para os dias que depois amanheceram, hoje, na nossa triste distância, deu-me um sinal. A voz que me despertou outrora, vale mais agora, porque precisamos outra vez de liberdade, de um abraço que tal como a data, fique para sempre", notou a apresentadora na legenda da publicação que fez no Instagram.

Eis o momento!

