A família de Carolina Patrocínio reuniu-se este sábado, dia 17 de dezembro, no o casamento do pai. Um dia único que contou também com a presença da ex-companheira de Pedro e mãe da apresentadora da SIC, Teresa Vieira de Almeida.

No Instagram, a família fez questão de partilhar vários momentos deste dia especial. Por isso, reunimos na galeria um vídeo com algumas imagens que foram destacadas nas stories da rede social.

De recordar que foi em 2020 que foi noticiado o noivado de Pedro Patrocínio e Mariana Galindo.

Pedro Patrocínio e Teresa Vieira de Almeida estão separados há já vários anos e são pais de Carolina, Inês, Mariana e Rita Patrocínio. Teresa é ainda mãe de Vitória e Mónica, da união com Mark Jacobi.

