Oscar Pistorius foi condenado a 13 anos de prisão pelo assassinato da companheira Reeva Steenkamp. Depois de cumpridos oito anos de cadeia, o ex-atleta paralímpico acredita que se encontra elegível para liberdade condicional, avança a Sky News.

"Eu humildemente afirmo que fiz tudo ao meu alcance para me reabilitar, para me comportar de maneira a cumprir constantemente as regras da prisão, para mostrar total remorso", explicou Pistorius, citado pela mesma fonte.

Parte do processo de reabilitação incluiu um encontro entre Oscar Pistorius e os pais da vítima, o que contribuiu para que o antigo atleta se considere em condições de pedir a liberdade condicional.

Recorde que Oscar Pistorius, de 35 anos, foi acusado de matar a tiro a companheira. À época, argumentou que disparou por achar que se tratava de um ladrão. Acabou condenado e começou a cumprir pena em 2014.