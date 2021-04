Realiza-se este sábado, dia 17, oito dias depois da sua morte, o funeral do príncipe Filipe. O último adeus vai acontecer numa cerimónia íntima no Castelo de Windsor, onde o duque de Edimburgo perdeu a vida "pacificamente", aos 99 anos.

Era um desejo do marido da rainha Isabel II que a cerimónia se realizasse em privado, sendo restrita aos familiares e amigos mais próximos. E à sua vontade soma-se o facto do Reino Unido se encontrar com medidas rigorosas de combate à Covid-19, o que condicionará, também, as cerimónias fúnebres.

Neste sentido, nota a revista britânica Hello, há vários membros da realeza que não vão estar presentes no último adeus ao duque de Edimburgo.

Meghan Markle foi a primeira ausência confirmada. A mulher do príncipe Harry não o acompanhou na viagem dos Estados Unidos para Inglaterra por recomendação médica, uma vez que se encontra já em estado avançado da segunda gravidez.

Também Sarah Ferguson, ex-mulher do príncipe André, será 'excluída' do leque. Apesar de ainda viver na Royal Lodge com o ex-marido e de manter uma boa relação com a família real, a ex-nora do príncipe Filipe não vai estar ao lado de André neste momento difícil.

O mesmo acontece com Autumn Phillips, ex-mulher de Peter Phillips, filho da princesa Ana. Era conhecido que a rainha Isabel II mantinha relação próxima com Autumn, mas esta será uma das ausências notadas no funeral.

Apesar do vínculo forte com a realeza, também os príncipes Michael de Kent, primos da rainha Isabel II, não estarão presentes na cerimónia fúnebre.

