Esta sexta-feira, dia 8 de julho, foram várias as caras conhecidas que marcaram presença no terceiro dia do NOS Alive.

Jessica Athayde, Diogo Valsassina e Sónia Araújo são alguns dos nomes que se destacaram.

Na galeria poderá ver os visuais escolhidos para a ocasião, com uma vertente festivaleira/roqueira, uma vez que foi dia de atuação dos Metallica.

