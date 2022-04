Como acontece com qualquer forma de arte, o objetivo do cinema é promover o debate. Seria uma experiência muito aborrecida se os realizadores jogassem sempre pelo seguro. Alguns filmes, no entanto, são tão polémicos que o seu lançamento foi proibido ou, pelo menos, lançou gerou burburinho nos quatro cantos do mundo.

A última década contou com várias destas controvérsias, com muitos filmes a ser amplamente criticados, por vezes, com acusações de whitewashing (escolha de atores brancos para papéis de personagens de cor) e blackface, enquanto outros eram envoltos em polémica devido ao mau comportamento dos seus realizadores.

Confira esta galeria para relembrar alguns dos filmes mais polémicos da última década.

